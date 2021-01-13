В Челябинской области изменились размеры выплат на детей

Сумма нескольких ежемесячных пособий и регионального маткапитала увеличилась

В Челябинской области с 1 января 2021 года увеличатся размеры ежемесячных пособий при рождении первого ребенка и ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка. Из-за изменений прожиточного минимума суммы выплат вырастут до 11 694 рублей. На эти цели из федерального и областного бюджетов будет направлено 5,4 миллиарда рублей.

«Размер пособия на первенца и выплата на третьего и последующих детей в 2021 году зависит от размера прожиточного минимума на детей во втором квартале 2020 года. Отметим, пособие на первенца в новом размере в 2021 году распространяется только на семьи, кому необходимо продлять его в текущем году или получать впервые», — сообщает пресс-служба Министерства социальных отношений Челябинской области.

Кроме того, изменения коснулись и регионального материнского капитала, размер которого в 2021 году составил 104 тысячи рублей.

«Всего мы выплачиваем 17 видов детских пособий, особо популярные из них те, которые предусмотрены национальным проектом, в частности, это выплаты на первого ребенка, выплаты многодетным семьям на третьего и последующих детей, единовременное пособие при рождении ребенка и региональный материнский капитал», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Выплатами в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в 2021 году воспользуются более 25 тысяч семей в Челябинской области. Еще 28 тысяч семей получат пособие при рождении ребенка. Ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей получат более 11 тысяч семей. Материнский капитал будет выплачен двум тысячам многодетных семей.