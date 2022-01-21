В Челябинской области изменились правила предоставления компенсации и субсидии по оплате ЖКХ

Перечисление денег приостановят, если долг по коммуналке уже требуют через суд

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ. Теперь граждане не смогут получать компенсацию или субсидию по оплате ЖКХ, если по их коммунальным долгам уже есть вступившее в силу судебное решение. Об этом сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Выплата компенсации будет приостановлена, если у гражданина за последние три года появилась задолженность, подтвержденная судебным решением, которое вступило в законную силу. Возобновление выплат станет возможным только после полного погашения этого долга», — говорят в Минсоце.

Также нужно учитывать такой момент: если судебное решение вынесли только по одному виду коммунальных услуг, выплата компенсации и субсидии приостанавливается полностью — по всем видам жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, для оформления компенсации следует обращаться в управления социальной защиты по месту жительства, в МФЦ или на портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области.

Между тем в 2022 году для южноуральцев изменятся тарифы на услуги ЖКХ. Часть платежей подрастет уже с 1 января, другие — с 1 июля.

Например, в Челябинске плата за холодную воду вырастет на 9,3%. Тариф изменится с 1 июля 2022 года.



