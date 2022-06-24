В Челябинской области изменили срок оплаты взносов за капремонт домов

Ежемесячную плату теперь нужно вносить до 10-го числа

Начиная с июня 2022 года оплата взносов на капитальный ремонт в Челябинской области должна вноситься до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, сообщил сегодня, 24 июня, Региональный оператор капремонта. Раньше плату нужно было вносить до 25-го числа.

Новая норма вступила в силу в связи с изменениями в закон Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области».

Жители Челябинской области получат обновленные счета-извещения за июнь 2022 года с пометкой в правом верхнем углу «Оплатить до 10 июля». При этом у собственников будет месяц, чтобы произвести платеж без штрафных санкций.

«В счетах-извещениях учтены оплаты, поступившие до 17-го числа расчетного месяца. Оплаты, внесенные после указанного срока, в счете-извещении не отражаются», — отметил Регоператор.

Что касается лицевого счета, то на нем будет отражена фактическая дата платежа.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что с 2022 года в Челябинской области повысилась плата за капремонт многоквартирных домов. Минимальный размер взноса составляет 10,10 рубля за квадратный метр жилья.