«Предлагаемый проект закона подготовлен для обеспечения принципа адресного подхода в предоставлении ежемесячных пособий и денежных выплат семьям с детьми, при котором право на получение помощи определяется в зависимости от уровня дохода заявителей. Благодаря законопроекту совершенствуется механизм предоставления пособия на ребенка. Родители получают право выбирать пособие по наиболее выгодным основаниям: либо получать пособие на ребенка либо одну из следующих ежемесячных выплат», — рассказала первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.Кроме того, в проекте закона уточняется формулировка по срокам назначения пособия. Как сообщила Ирина Скалунова, предусматривается возможность продления срока принятия решения на 20 рабочих дней в случае непоступления документов, необходимых для назначения выплаты на ребенка, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Действие законопроекта будет распространяться только на тех, кто обращается за назначением пособий впервые либо приходит за продлением выплат.