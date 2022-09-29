В Челябинской области изменили региональный закон о выплатах на ребенка

Теперь родители смогут выбрать наиболее выгодный вид пособий

В Челябинской области родители смогут выбирать меру социальной поддержки по наиболее выгодным основаниям. Изменения соответствующего регионального закона 29 сентября одобрили депутаты Законодательного собрания региона.

«Предлагаемый проект закона подготовлен для обеспечения принципа адресного подхода в предоставлении ежемесячных пособий и денежных выплат семьям с детьми, при котором право на получение помощи определяется в зависимости от уровня дохода заявителей. Благодаря законопроекту совершенствуется механизм предоставления пособия на ребенка. Родители получают право выбирать пособие по наиболее выгодным основаниям: либо получать пособие на ребенка либо одну из следующих ежемесячных выплат», — рассказала первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.

Кроме того, в проекте закона уточняется формулировка по срокам назначения пособия. Как сообщила Ирина Скалунова, предусматривается возможность продления срока принятия решения на 20 рабочих дней в случае непоступления документов, необходимых для назначения выплаты на ребенка, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия.Действие законопроекта будет распространяться только на тех, кто обращается за назначением пособий впервые либо приходит за продлением выплат.