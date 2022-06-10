В Челябинской области изменили расписание пригородных поездов из-за трех дней выходных

Часть рейсов 12 и 13 июня отменили

На Южно-Уральской железной дороге изменили расписание пригородных поездов из-за дополнительного выходного дня 13 июня. В пресс- службе ЮУЖД пояснили, что изменения коснулись поездов в Полетаево-1 и Златоуст.

Пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 — Челябинск отменен 13 июня. Состав отправляется в 07:38, курсирует по рабочим дням.

Пригородный поезд № 6048 сообщением Златоуст — Челябинск (отправление в 17:43) назначен на 13 июня, отменен 12 июня.

Ранее об изменениях в графике работы оповестили в региональном управлении почтовой связи.

12 июня в стране отмечается День России. Праздник совпадает с выходным днем в воскресенье, поэтому понедельник 13 июня также считается нерабочим.