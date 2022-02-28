В Челябинской области изменили расписание поездов с 5 по 8 марта

Часть рейсов перенесли или отменили из-за дополнительного выходного дня

В Челябинской области изменили расписание пригородных поездов на Южно-Уральской железной дороге. Нововведения связаны с дополнительными выходными днями 7 и 8 марта и рабочим днем 5 марта, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Так, 5 марта отменяется рейс поездов мультимодального маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина». Он будет запущен 6, 7, 8 марта. Поезд № 7001 из Челябинска будет отправляться в 08:35 (здесь и далее время местное), обратный рейс № 7002 из Миасса — в 17:16.

Пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 — Челябинск (отправление 07:38, курсирует по рабочим дням) назначен на 5 марта, отменен 7 и 8 марта.

Пригородный поезд № 6048 сообщением Златоуст — Челябинск (отправление в 17:43) назначен на 8 марта, отменен 6 марта.