В Челябинской области поезд «Снегирь» в новогодние праздники начнет курсировать ежедневно

Транспорт не будет курсировать 31 декабря, а также 1 и 2 января

В Челябинской области мультимодальный маршрут до ГЛК «Солнечная долина» в новогодние праздники с 3 по 8 января будет работать ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Отметим, 31 декабря, 1 и 2 января поезд курсировать не будет.

Напомним, в 8:35 отправление с пригородного ж/д вокзала из Челябинска. Поезд прибывает в Миасс к 10:10, далее следует пересадка на трансфер. Прибытие на ГЛК «Солнечная долина» — 10:35.

В 16:20 обратный трансфер. Отъезд в Челябинск — 17:18, на челябинский вокзал поезд прибывает в 18:34.