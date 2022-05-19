В Челябинской области изменили правила поступления в вузы

Особенности приема в высшие учебные заведения в 2022 году

В Челябинской области 20 июня стартует приемная кампания для поступающих в высшие учебные заведения. В 2022 году, в отличие от прошлого, зачисление абитуриентов пройдет в два этапа, списки первокурсников будут сформированы по страховым номерам индивидуального лицевого счета (СНИЛС), и в них включат только ребят, представивших до 3 августа оригинал аттестата. Об этих и других изменениях в правилах приема сегодня, 19 мая, рассказали представители крупнейших вузов региона.



Абитуриенты по-прежнему смогут подать заявления для участия в конкурсе на бюджетные места сразу в пять вузов России, максимальное количество направлений для поступлений — 10. Но зачисление в вузы в 2022 году пройдет по измененным правилам.

«Приемная кампания стартует 20 июня. Если раньше было три этапа зачисления, то сейчас их будет всего два: до 30 июля будут готовы списки поступивших по особым льготам (без вступительных испытаний) и целевики, все остальные ребята будут зачислены приказом ректора 9 августа», — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Ирина Петрухина.

Заместитель проректора по учебной работе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Юлия Болотина подтвердила, именно предоставление подлинника документа об окончании школы в 2022 году станет подтверждением намерения абитуриента учиться в выбранном вузе. Нотариально заверенные копии аттестата принимать не будут.

«Раньше брали только письменное согласие. Теперь кроме него нужно принести оригинал аттестата, как это было до пандемии. Сделать это нужно не позднее 18:00 среды, 3 августа», — уточнила Юлия Болотина.

Вторая особенность зачисления, о которой должны знать абитуриенты, — рейтинговый список. Он будет опубликован в открытом доступе, но вместо фамилий из-за закона о защите персональных данных в нем укажут СНИЛС. Иностранные студенты смогут найти себя по присвоенному вузом уникальному идентификационному номеру.

«Еще один важный нюанс касается ребят льготных категорий (сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, победителей и призеров всероссийских олимпиад, целевиков и инвалидов). Они смогут подать документы только на одно из 10 направлений подготовки, и для них приказ о зачислении выйдет раньше», — продолжает Юлия Болотина.

Что касается поступающих по результатам ЕГЭ — третий экзамен, необходимый для поступления в ЮУрГУ, база выберет автоматически в пользу абитуриента. Это значит, как объяснила Юлия Болотина, что в рейтинг войдет предмет с наивысшим баллом. Также в университете для поступающих на контракт в 2022 году впервые будет применена система скидок.

Изменили правила приема и в медицинском университете. Теперь для поступления необходимы результаты ЕГЭ.

«Внутренние экзамены, в отличие от прошлых лет, уже не предусмотрены», — ответила ответственный секретарь приемной комиссии Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Римма Багаутдинова.

Все документы поступающие смогут подать через портал «Госуслуги», личные кабинеты на сайтах вузов, при личном обращении или по почте.

Ответы на интересующие вопросы о поступлении в высших учебных заведениях готовы дать абитуриентам и их родителям за несколько недель до старта приемной кампании. В ЮУрГУ разъясняющие встречи готовы вести уже с воскресенья, 22 мая, в гуманитарно-педагогическом университете — с 1 июня.

Перед абитуриентами стоит выбор — получить высшее или среднее специальное образование (СПО). Для первых ИА «Первое областное» рассказывало о стоимости обучения в вузах региона, а еще мы подготовили обзор колледжей и техникумов с ценами на учебу.

Напомним, в министерстве образования и науки России огласили итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема на 2023/2024 год. Вузам Челябинской области выделили 10 874 бюджетных места на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры.

Таким образом, более 67% выпускников смогут получить высшее образование бесплатно. В предстоящем 2022/2023 учебном году такая возможность будет у 64% выпускников.