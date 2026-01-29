В Челябинской области изменили порядок перевода сельхозземель в другие категории

Депутаты приняли законопроект в трех чтениях

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании 29 января приняли изменения в региональный закон «О земельных отношениях». Поправки предусматривают существенное изменение процедуры перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли другой категории.

По новому порядку заявитель должен представить ходатайство о переводе земельного участка в министерство имущества Челябинской области. При отсутствии замечаний документ направят губернатору. Если глава региона соглашается с переводом, в Законодательное собрание вносится соответствующий законопроект. После принятия закона министерство имущества издает акт о переводе земель.

Особое внимание уделяется переводу сельскохозяйственных угодий в земли иных категорий: в таких случаях дополнительно потребуется заключение Министерства сельского хозяйства России.

Изменения направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом от 01.04.2025 № 52-ФЗ, который уточняет процедуру перевода земель сельхозназначения из одной категории в другую. Как указано в пояснительной записке к проекту, принятие закона не потребует дополнительных расходов областного бюджета.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Принятые изменения позволят упорядочить процесс перевода земель, обеспечить более четкое взаимодействие между регионами и федеральным центром, а также сохранить контроль над использованием ценных сельскохозяйственных угодий.