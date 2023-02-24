В Челябинской области изменили номер колл-центра Социального фонда России

По нему можно получить дистанционную консультацию о социальных услугах и льготах

С 23 февраля начал работать новый единый номер контакт-центр Социального фонда России, сообщает пресс-служба отделения СФР по Челябинской области.

«Жители региона, как и все россияне, могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам по номеру 8-800-1-00000-1», — уточняют в пресс-службе.

Операторы центра консультируют по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое.

На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент, который помогает получить информацию по самым популярным запросам. Если нужна более детальная информация, виртуальный помощник переводит звонок на сотрудника центра.

Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации человека.

В прошлом году единый контакт-центр предоставил россиянам почти 10 млн консультаций.