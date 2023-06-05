В Челябинской области изменили график электричек из‑за нерабочего понедельника 12 июня

Пассажирам следует быть внимательными

Два электропоезда в Челябинской области изменят график движения в связи с дополнительным выходным днем 12 июня. Перенесены дни курсирования электричек сообщением Златоуст — Челябинск и Полетаево-1 — Челябинск. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Пригородный поезд № 6048 Златоуст — Челябинск (отправление в 17:43) будет отменен 11 июня и вместо этого назначен на 12 июня.

Курсирующий по рабочим дням поезд № 6004 Полетаево-1 — Челябинск в понедельник, 12 июня, в рейс не отправится.

Пассажирам советуют сверяться с расписанием перед каждой поездкой.