В Челябинской области изменили движение электричек в ноябрьские праздники

В расписании перетасуют «рабочие» и «выходные» поезда

В праздничные выходные, 6 и 7 ноября, в Челябинской области изменится привычный режим движения пригородных электропоездов. Как сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании, в нерабочие будни отменят одну электричку, еще одну перенесут на другой день.

Так, 6 ноября из расписания уберут поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 — Челябинск, который назначается в рабочие дни с понедельника по пятницу. Кроме того, воскресный поезд № 6048 Златоуст — Челябинск назначат на 6 ноября вместо 5 ноября.

В СПК предупредили, что изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов, поэтому пассажирам перед поездками следует сверяться с актуальным расписанием.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что на ноябрьские праздники между Челябинском и Санкт-Петербургом запустят четыре дополнительных поезда.