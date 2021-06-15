В Челябинской области из-за жары отменили движение большегрузов

Ограничения действуют на участках дорог федерального значения

Сегодня, 15 июня, на дорогах Челябинской области введено ограничение движения для большегрузных машин до 20:00. Управление дорогами федерального значения «Южный Урал» ввело временный запрет для тяжеловесных транспортных средств из-за жары.

В ведомстве указали, что ограничения связаны с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32°С. Ограничения действуют только на определенных участках Челябинской и Курганской областей. Тяжеловесным автомобилям запрещен проезд на участке трассы А-310 (Челябинск — Троицк) км 16 — км 146; по направлению в Курган на трассе Р-254 «Иртыш» на участке км 13 — км 55. В Курганской области на этой трассе введено ограничение на участке км 55 — км 465, а также на участке км 0 — км 91 (подъезд к г. Тюмень) и на трассе Р-354 (Екатеринбург — Шадринск — Курган) на участке км 125 — км 356.

«Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части», — прокомментировали в пресс-службе управления.

Напомним, в Челябинской области установилась жаркая погода. А на дорогах Южного Урала введены ограничения из-за ремонтных работ.