В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов

Проезжую часть откроют после восьми часов вечера

В Челябинской области на федеральных трассах решили ограничить движение большегрузов из-за жары. С часу дня и до восьми вечера закрыли несколько участков по М-5 «Урал» и А-310 в сторону Троицка, сообщает пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

В ведомстве уточнили, что ограничения ввели из-за дневной температуры окружающего воздуха свыше +32 °C. На территории Челябинской и соседней Курганской области для фур и других большегрузов запретили проезд до вечера на участках:

— М-5 «Урал» на участке с 1780 км по 1871 км;

— М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке с 11 км по 130 км;

— А-310 (Челябинск — Троицк) на участке с 16 км по 146 км;

— Р-254 «Иртыш» на участке с 13 км по 465 км;

— Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени, на участке с 0 км по 91 км;

— Р-354 (Екатеринбург — Шадринск — Курган) на участке с 125 км по 356 км.

Подрядные компании, занимающиеся содержанием дорог, должны сегодня регулярно проливать проезжую часть, добавили в управлении.

Напомним, недавно на участке трассы М-5 «Урал» от Чебаркуля в сторону Миасса отменили реверсивное движение. Здесь идет расширение полос до четырех, на время ремонта сохраняются ограничения по скоростному режиму.

Между тем сегодня в регионе жара до +34 °C еще сохранится. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.



