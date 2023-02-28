В Челябинской области из‑за солнечной активности возможны перебои в телевещании

Кратковременные перерывы могут возникать почти до середины марта

На территории нашего региона с 19 февраля по 12 марта возможны временные ухудшения работы каналов спутниковой связи. Как сообщили в филиале РТРС «Челябинский ОРТПЦ», пропасть сигнал может максимум на 26 минут. Специалисты объяснили, что это связано с явлением солнечной интерференции. Примерное время, когда может пропасть сигнал, — с 11:32 до 12:28.

Также кратковременные перерывы трансляции возможны в некоторых населенных пунктах. Например, в Карабаше до 3 марта (в период с 07:00 до 15:00) могут не работать два пакета общедоступных телеканалов и «Радио России». Продолжительность не более трех часов. До этой же даты и в тот же период может прерваться телевизионное вещание в селе Соколовском Уйского района, в Тюбуке Каслинского района и в нязепетровской Ункурде. Время указано московское.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», — сообщили в Челябинском радиотелецентре РТРС.

Все отключения согласованы с вещателями. Зрителям и радиослушателям приносят извинения за возможные неудобства.