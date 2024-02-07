В Челябинской области из‑за сильной метели перекрыли три региональные дороги

Ограничения действуют для такси, автобусов и большегрузов

В Челябинской области продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде. Сильная метель, мокрый снег и ветер спровоцировали переметы на дорогах и гололед. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области объявили о закрытии трех дорог на юге региона для большегрузов, автобусов и такси.

Ограничения будут действовать сегодня, 7 февраля, с 11:00 до 18:00 на дорогах:

— Павловский — Айдырлинский Оренбургской области — Бреды — Синий Шихан;

— Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана км 57 — км 130.

«Ограничивается движение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси», — пояснили в Миндортрансе.

Напомним, областная ГИБДД рекомендовала водителям воздержаться от поездок. Вчера на юге области из-за снегопада перекрыли семь автомобильных дорог. На федеральных трассах предупредили о возможных заторах. В Челябинске и Магнитогорске задержаны вылеты семи рейсов, а мусоровозы уже испытывают трудности при подъезде к контейнерным площадкам.