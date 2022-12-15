В Челябинской области из‑за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом вводят противоэпидемические меры

Перечень действий определен специально разработанным планом

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как эпидемическая. За последние дни больных всех возрастов стало на 25% больше. У взрослого населения заболеваемость выросла на 50%, а у школьников 7—14 лет — на 14%. Среди вирусов превалирует пандемический H1N1, известный также как свиной грипп. Из-за роста заболеваемости управление Роспотребнадзора по Челябинской области решило задействовать комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ.

«Решением оперативного штаба по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 14.12.2022 года принято решение о задействовании на территории области Комплексного плана мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ в Челябинской области на 2020—2024 гг., утвержденного первым заместителем губернатора Челябинской области И. А. Гехт 05.08.2020 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

Комплексный план предусматривает проведение широкомасштабных противоэпидемических мероприятий. Профилактические меры следует принять во всех организациях региона. Руководителям следует:

— обеспечить соблюдение необходимого температурного режима в помещениях; работающих на открытом воздухе обеспечить помещениями для обогрева и приема пищи;

— организовать проведение влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств и проветривания, а также оборудования для обеззараживания воздуха;

— не допускать в коллективы сотрудников с признаками заболевания ОРВИ и обеспечить контроль за их обращением в медицинские организации за медицинской помощью;

— обеспечить сотрудников достаточным количеством защитных масок, средств личной гигиены и дезинфицирующих средств;

— ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях;

— обеспечить использование защитных масок, бесконтактной термометрии и социального дистанцирования.

Жителям Челябинской области специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться защитными масками при посещении людных мест и в общественном транспорте. Руководители культурно-досуговых, развлекательных, спортивных и образовательных организаций, магазинов, предприятий общественного транспорта должны обеспечить проведение дезинфекции. При появлении признаков ОРВИ и гриппа следует изолировать больного.

Руководителям аптек региональный Роспотребнадзор рекомендует иметь запас лекарственных средств для лечения ОРВИ и гриппа. Беременным женщинам, лицам любого возраста с хроническими заболеваниями, жителям в возрасте 65 лет и старше ведомство советует ограничить посещение многолюдных мест и пользоваться медицинскими масками.