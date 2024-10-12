В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение на трассе Р-254 «Иртыш»

Проезд запрещен автобусам и грузовикам

В Челябинской области ограничили движение на двух участках трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск" в связи со снегопадом и гололедом. Ограничение введено до 10 часов 12 октября для грузовиков, автобусов и такси, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Движение транспорта ограничено на участках 55+450 километр и 465+331 километр трассы Р-254 «Иртыш».

Водителей просят отказаться от поездок. На дорогах в круглосуточном режиме работает снегоуборочная техника.

По данным синоптиков, сегодня в первой половине дня местами по области еще возможен снег. К вечеру непогода стихнет.

Обновлено в 11:00: ограничение движения продлено ориентировочно до 15:00 сегодняшнего дня, сообщили в областной ГАИ.