В Челябинской области из‑за непогоды на сутки продлили экстренное предупреждение

Синоптики обещают в регионе 22 октября снегопад и гололед

Региональное МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде. В пятницу, 22 октября, в Челябинской области прогнозируют снегопад и гололед, сообщают в МЧС со ссылкой на областной Гидрометеоцентр.

По данным синоптиков, ночью 22 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный и очень сильный снег. Ночью и днем 22 октября в отдельных районах отложение изморози, гололеда и мокрого снега на провода, местами сильное, на дорогах гололедица. Порывы ветра местами будут достигать 15—20 м/с.

«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения», — уточнили в региональном МЧС.

Первый снег, выпавший на Южном Урале вечером и ночью 20 октября, оказался достаточно серьезным: в отдельных районах отмечена толщина снежного покрова до 50 миллиметров. Первый в этом сезоне снегопад привел к нескольким инцидентам.

Уром 21 октября на региональные дороги вышло 65 единиц техники, чтобы очистить проезжую часть и обработать ее противогололедными материалами. Накануне осадки наблюдались в Златоусте, Магнитогорске, Челябинске, Саткинском и Верхнеуральском районах, сообщили в региональном Миндортрансе.

Напомним, утром 21 октября в челябинском аэропорту произошла массовая задержка рейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

