В Челябинской области из‑за морозов продлили особый режим службы ДПС

Водителям посоветовали отказаться от дальних поездок

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области продолжают нести службу в круглосуточном режиме из-за аномальных морозов, сообщили сегодня, 10 января, в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Основная задача экипажей ДПС — оказание помощи водителям.

По информации Челябинского гидрометеоцентра, сегодня утром в Челябинской области сохраняются морозы до −30°C и ниже. Днем немного потеплеет — до 20—25 градусов ниже ноля.

В такую погоду Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на дальние расстояния.

«Если поездку отложить нельзя, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом. При движении не превышайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, не совершайте резких маневров», — посоветовали в ГИБДД.

В случае аварии или поломки на трассе водителям следует обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или позвонить по экстренному номеру 112.