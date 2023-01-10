В Челябинске во вторник, 10 января, из-за аномальных холодов вновь отменили ряд автобусных междугородних рейсов. Сегодня из-за непогоды не смогли уехать пять автобусов, сообщает официальный сайт региональных автовокзалов.
Отменены следующие рейсы:
Екатеринбург — Рудный;
Екатеринбург — Костанай;
Челябинск — Уфа;
Челябинск — Аша;
Костанай — Екатеринбург.
Напомним, накануне из-за морозов отменили 16 автобусных рейсов. В ночь на понедельник столбики термометров на территории Челябинской области опустились до −40 градусов.