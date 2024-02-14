В Челябинской области из‑за морозов могут отменить занятия в школах

По ночам на Южном Урале до конца рабочей недели будут стоять аномальные холода

В ночь на четверг, 15 февраля, в Челябинской области резко похолодает. Синоптики областного Гидрометцентра считают, что ночные морозы продержатся в регионе до конца рабочей недели. Из-за этого у учащихся отдельных классов могут отменить занятия в школах.

Так, в ночь на четверг, 15 февраля, температура воздуха опустится до −30...−35 градусов, в низинах будет до −40 градусов. При такой погоде могут отменить занятия у учащихся первой смены с 1-го по 11-й класс. Днем в четверг синоптики обещают −20...−25 градусов. У учащихся второй смены отмены занятий, скорее всего, не будет.

В ночь на пятницу, 16 февраля, будет на пару градусов теплее предыдущей. Утром занятия могут отменить у учащихся 1—9 классов, которые учатся в первую смену. Но в горах и низинах опять обещают до −40 градусов — при таком показателе отменить уроки должны у всех учащихся первой смены. Днем по области −13...−18 градусов — вторая смена должна учиться.

В ночь на субботу, 17 февраля, Гидрометцентр обещает −24...−29 градусов, а в горах и низинах — до −34. Отмена занятий в первую смену возможна, но точечно. Днем по области −9...−14, при такой температуре занятия даже в ветреную погоду не отменяют.



