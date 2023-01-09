В Челябинской области из‑за морозов экипажи ДПС дежурят круглосуточно

На территории региона температура воздуха опустилась ниже 30 градусов

В Челябинской области в ночь на 9 января местами температура воздуха достигла −40 градусов. Из-за морозов водителей просят отказаться от дальних поездок. На дорогах экипажи ДПС перевели в круглосуточный режим работы, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Если поездку отложить нельзя, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом. При движении не превышайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, не совершайте резких маневров», — говорится в сообщении.

При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112.

Напомним, в понедельник, 9 января, в Челябинской области из-за морозов отменили занятия в школах. Также в связи с погодными условиями отменили несколько автобусных рейсов.