В Челябинской области из‑за мороза возникли проблемы с вывозом мусора

В рейсы вывели дополнительные бригады мусоровозов

Жителей Челябинской области предупредили о том, что обслуживание контейнерных площадок может происходить позже обычного — вечером или даже утром. Виной тому стали усилившиеся морозы, которые мешают работе техники, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

Сложности с вывозом мусора появились в Нязепетровском, Ашинском, Катав-Ивановском и Увельском районах.

Представитель Минэкологии обратился к жителям, отметив, что это временная вынужденная мера.

«Региональные операторы призывают граждан с пониманием отнестись к локальным ситуациям, при которых обслуживание контейнерных площадок происходит позже обычного», — отметили в Минэкологии.

Для устранения проблем перевозчиков мусора перевели на усиленный режим, в рейсы вывели дополнительные бригады мусоровозов.

Синоптики рассказали, когда в Челябинскую область придет потепление. Спойлер: ждать осталось недолго.