В Челябинской области из‑за гололеда задерживается уборка мусора во дворах

Перевозчики сообщают, что мусоровозы не смогли вовремя выйти в рейс

В Челябинской области минувшей ночью прошел дождь со снегом, а к утру ударил мороз, на дорогах образовался гололед. В отдельных районах из-за этого мусоровозы выехали в рейсы позже обычного, сообщили в Центре коммунального сервиса.

Утром мусоровозы не смогли выйти на маршруты в Варненском, Карталинском, Брединском, Чесменском районах, а также в городском округе Локомотивный. В Увельском районе, где проезжая часть также покрылась льдом, произошло ДТП. На скользкой дороге мусоровоз занесло в кювет.

«Сложности в движении наблюдаются и в Троицком районе, где на маршруты не вышло пять мусоровозов. Затруднен проезд и в Челябинске. Перевозчики сообщают, о сложностях с проездом во дворах Ленинского района. Водителям крупногабаритных машин приходится совершать фигуры высшего пилотажа, чтобы, проезжая по скольким дорогам, не задеть припаркованные машины. Локальные проблемы могут возникать и в других муниципальных образованиях», — добавили в пресс-службе ЦКС.

При нормализации дорожной обстановки вывоз мусора возобновят в обычном режиме.

Напомним, 1 декабря в Челябинской области отмечено тотальным гололедом: жалобы на скользкие дороги и тротуары поступают из разных районов области. По данным муниципальных властей, в Увельском районе временно отменены все рейсы автотранспортного предприятия, в Красноармейском районе школьникам разрешено не учиться.