В Челябинской области из‑за гололеда отменили междугородние автобусы

В ночь на 1 декабря в регионе прошел мокрый снег

В Челябинской области прошел дождь со снегом, на дорогах образовался гололед. В связи с этим были задержаны автобусные рейсы в Коркинском, Еткульском, Карталинском, Чесменском и Брединском районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

В Увельском районе утром несколько автобусов отменили. Сейчас они постепенно выходят на маршрут.

«1 декабря первый рейс в с. Кичигино из Южноуральска отправляется в 12:25. В другие села автобусов не будет! До Южноуральска на автобусе маршрута № 453 можно будет уехать от Медгородка с 14:00», — сообщили в пресс-службе администрации Увельского района.

Напомним, утром в Челябинской области из-за гололеда не смогли вовремя выйти в рейс мусоровозы, а также произошел сбой в работе аэропорта.