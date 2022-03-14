Госавтоинспекция в течение недели проведет профилактическую акцию «Автобус», чтобы минимизировать риски травм пассажиров и напомнить водителям о правилах безопасности перевозки людей. Об этом сегодня, 14 марта, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

По итогам двух месяцев 2022 года на территории региона случилось 14 ДТП по вине водителей автобусов. В авариях пострадали 15 человек.

«Цель проводимого мероприятия — профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта, устранение причин и условий, способствующих их совершению, исключение из транспортного потока автобусов, не отвечающих требованиям технических регламентов», — сообщили в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД проверят исполнение технических регламентов, особый контроль за соблюдением ПДД будет касаться перевозки детей.