В Челябинской области из‑за аварии без газа остались почти 350 жилых домов

На восстановительных работах задействованы бригады из соседних городов

В городе Симе Ашинского района 349 домов частного сектора вторые сутки остаются без газа из-за аварийного отключения на трубопроводе. Как сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» глава поселения Руслан Гафаров, вернуть голубое топливо горожанам планируется во второй половине дня 7 марта.

Об аварии на газопроводе сообщил в социальных сетях местный житель Владимир Ощепков.

«Более 350 домов частного сектора без газа, а значит, и без тепла. Сейчас вся нагрузка на перегруженные электросети, свет постоянно выключают», — посетовал горожанин.

Глава Сима Руслан Гафаров в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» уточнил, что речь идет о 349 домах, часть которых в настоящее время необитаема, потому что используется собственниками как летние дачи.

По словам градоначальника, отключение газа на трубопроводе произошло автоматически после сигнала о нештатной ситуации.

«Сотрудники АО „Газпром газораспределение“ провели профилактические работы, прошли по всем домами и отключили краны, чтобы заполнить систему. Но, к сожалению, до конца дня закончить не успели. Поскольку по правилам безопасности проводить такие работы можно только в светлое время, продолжили сегодня. Ориентировочно, газоснабжение будет восстановлено к 14:00», — сообщил Руслан Гафаров.

По данным местной администрации, на восстановительных работах задействованы ремонтные бригады из Усть-Катава, Юрюзани, Сима и Миньяра.