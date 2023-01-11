В Челябинской области из новогодних елок сделают подстилки для лосят Зюраткуля

Акцию под названием «Спаси елку» объявили в закрытом городе Трехгорном

Жителям Трехгорного предложили принять участие в акции по превращению новогодних елок в подстилки для лосят из дома лося «Сохатка» в национальном парке Зюраткуль. Как рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской администрации, инициатива принадлежит волонтерам Приборостроительного завода.

Акция под названием «Спаси елку» предполагает, что жители Трехгорного оставят отслужившие свое новогодние елки на контейнерных площадках по сбору ТБО, обозначенных специальными наклейками. Елки, собранные со спецплощадок, волонтеры переработают в щепу, которую отвезут в национальный парк «Зюраткуль».

В пресс-службе парка сообщили, что из привезенной волонтерами щепы весной сделают подстилки для маленьких лосят, обитающих в доме лося «Сохатка», что на кордоне «У трех вершин». Это единственный на Урале центр реабилитации для лосят, чьих мам убили браконьеры.

Акция «Спаси елку» проходит второй год подряд. В прошлом году активистам удалось собрать 90 елей, сосен и пихт, из которых получилось 24 мешка щепы. Новая акция будет проходить с 16 по 30 января.

Ранее ИА «Первое областное» писало о собирательном портрете туриста, посетившего нацпарк «Зюраткуль» в 2022 году.