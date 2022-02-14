В Челябинской области июль назвали самым «свадебным» месяцем

Статистику ко Дню всех влюбленных подготовил Челябинскстат

14 февраля отмечается День всех влюбленных. В честь праздника Челябинскстат подготовил статистику по бракам, заключенным в 2021 году. Выяснилось, что пик пришелся на июль.

«В январе — ноябре 2021 года в Челябинской области было зарегистрировано 20 544 супружеские пары, что на 3239 (на 18,7%) больше, чем в январе — ноябре 2020 года, при этом количество разводов увеличилось на 2734 (на 19,3%) и составило 16 918 записей», — сообщили в Челябинскстате.

Отметим, в июле 2021 года в 3,4 раза больше зарегистрировано браков, чем в мае.





В декабре 2021 года покупка золотого обручального кольца обошлась южноуральцам в 5525,07 рубля за грамм золота, что на 28,6% дороже, чем в декабре 2020 года.

Добавим, в Копейске сотрудники ЗАГС Копейска вышли на работу в выходной ради влюбленных. Они пошли навстречу копейским парам, которые хотели заключить брак 14 февраля. Таких пар в городе оказалось 15.

Карталинские молодожены, наоборот, День святого Валентина проигнорировали и не подали ни одного заявления на эту дату.

