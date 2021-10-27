В Челябинской области используют искусственный интеллект для диагностики

Первый в России интеллектуальный медицинский комплекс — помощник врачам появился в ГКБ № 1

В Челябинской области запустили первый в России пилотный проект с применением искусственного интеллекта для оперативности исследований и диагностики на новом уровне. На базе Городской клинической больницы № 1 Челябинска в патолого-анатомическом отделении начали тестовые испытания комплекса оборудования, состоящего из сканера микропрепаратов и специализированного программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Японский сканер Hamamatsu NanoZoomer S60 может отцифровывать до тысячи стекол с биоматериалами в день. На одно такое сканирование уходит меньше минуты. Один снимок при увеличении в 40 раз займет место на сервере почти как фильм в HD-качестве.

«Мы первые и единственные в России с данной программой. Благодаря этому комплексу врачи смогут использовать единую базу изображений и цифровую диагностику в своей работе. А искусственный интеллект упростит постановку диагноза и сделает ее более оперативной. Надеемся, в будущем получится сделать сеть обмена медицинскими изображениями на региональном уровне, но и объединить экспертов других регионов для создания единого консультативного референс-центра федерального масштаба», — прокомментировал и. о. директора Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра Алексей Ульянов.

Теперь врачи могут пользоваться им при изучении биоматериалов не только в патанатомии, но и в целом для лечения пациентов с различными патологиями. Прибор позволяет исследовать снимки не под микроскопом, а со своих рабочих мест за компьютером, с больших экранов и даже с помощью смартфонов. Уровень компетенции специалистов ГКБ № 1 высоко оценили представители компании из Санкт-Петербурга, а качество «стекол» (подготовленные биоматериалы для исследования под микроскопом) назвали в числе лучших по СНГ.

«Результаты пилотного проекта в Челябинской области позволят организовать диагностику заболеваний на качественно ином уровне, для каждой медицинской организации Южного Урала с подключением в короткие сроки ведущих экспертов со своих рабочих мест по различным диагнозам. Раннее выявление, быстрая диагностика, направленная терапия — мы хотим сделать такой подход золотым стандартом», — прокомментировал руководитель направления «Цифровые продукты» Владислав Кулапин.

Отметим, применение данного сканера — продолжение проекта по внедрению единого цифрового контура в здравоохранении в рамках национального проекта «Здравоохранение». Цифровой результат исследования пациента загружается в архив и позволяет работать с ним в дальнейшем, проводить необходимую диагностику.