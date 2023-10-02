В Челябинской области ищут воспитателя поросят

Будущему работнику нужно будет заботиться о животных и прививать им хорошие манеры

Свинокомплекс, расположенный в Челябинской области, ищет воспитателя поросят. В числе обязанностей — кормить животных из бутылочки, играть с ними в догонялки и прививать хорошие манеры. Необычную вакансию разместили в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«Чем предстоит заниматься: заботиться о поросятах и прививать им хорошие манеры, играть в догонялки, прятки и веселые старты, доносить свои мысли, чтобы поросята понимали и повиновались, кормить их из соски и помогать штатному Айболиту в раздаче пилюль»,— говорится в паблике «Подслушано Карабаш».

Потенциальным работникам обещают ежедневные выплаты, доставку до места работы и обратно, проживание в общежитии, униформу и трудоустройство в любой удобной форме. О том, необходимо ли будущему работнику специальное образование, не сообщается.