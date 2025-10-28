В Челябинской области ищут тыквы для фотосессий к Хеллоуину

Мама троих детей использует праздник как повод для творчества

Жительница Челябинской области Наталья пользуется любой возможностью, чтобы провести с детьми тематическую фотосессию. И приближающийся Хеллоуин рассматривает как один из поводов для создания красивого антуража, костюмов и серии семейных фото. Об этом она рассказала корреспонденту 1obl.ru.

С Натальей Скороходовой мы познакомились в одном из местных садоводческих пабликов. Она искала тыквы и в беседе призналась: хочу сделать с детьми фотосессию на тему Хеллоуина.

Каждый год при упоминании этого праздника, свойственного западной культуре, звучат многочисленные отзывы его противников. Основной посыл: праздник чужд России, надо отмечать свои.

Корни Хеллоуина уходят к древнекельтскому празднику Самайн, который отмечали ирландские и шотландские кельты. В современности он превратился в международный праздник, связанный с христианским Днем всех святых и американской культурой.

Наталья не придает ему какого-то глобального значения, не делит на «наше» и «не наше». Она старается любую возможность использовать как повод для совместного творчества с детьми.

Детей в семье трое: дочки 10 и 11 лет и пятимесячный сын. Мама сейчас в декретном отпуске. И может больше времени уделять любимому увлечению фотографией.

«С детства я мечтала о профессиональном фотоаппарате. И только родив первую дочь, я эту мечту осуществила. Не один носитель заполнен снимками — это мой самый ценный клад. Время быстротечно, и наши дети вырастают, а фото — вечная память», — поделилась Наталья Скороходова.





Дочери любят наряжаться и позировать для фото и поддерживают маму в ее увлечении. Реквизит Наталья чаще всего находит в магазинах декора или в «Фикс-прайсе». Тыквы же решила поискать через сообщество садоводов.

«В нашей семье их никто не ест, и покупать их смысла не было. Я выложила пост, что ищу тыквы в аренду или, может, у кого есть излишки и по доброте душевной мне их отдадут. Удача пришла, откуда не ждали. Оказалось, что мой пост увидели родственники и связались со мной», — рассказывает Наталья.

Одну тыкву фотограф собирается вернуть. Ту, которую пришлось порезать, пустит на сок с апельсином.

У Натальи много планов по фотосессиям на предстоящие зимние праздники. Тем более что у детей такой возраст, когда они быстро меняются.

А тыквы в Челябинской области продолжают пользоваться спросом. Тем более что на Южном Урале могут расти сорта с размером плода от крохотного до гигантского. Об этом на нашем ресурсе ранее рассказал челябинский садовод.