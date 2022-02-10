В Челябинской области ищут способ избежать «мебельной» инклюзии для детей с аутизмом

Некоммерческие организации готовы делиться опытом с педагогами школ

В Челябинской области АНО «Звездный дождь» готовится получить лицензию, чтобы обучать педагогов общеобразовательных школ работе с детьми с аутизмом. Это поможет уйти от так называемой «мебельной» инклюзии, когда ребенок с особенностями развития просто находится в среде обычных детей без включения в процесс. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила директор некоммерческой организации Елена Жернова.



По закону об образовании ребенок с аутизмом может посещать обычную школу. Вот только педагоги, как правило, не знают, как вовлечь его в образовательный процесс.

«Поэтому мы сейчас озадачены вопросом получения лицензии, чтобы не просто говорить, что детям с аутизмом нужно эстетическое образование, а делиться практическим опытом. Мы понимаем, что всех детей взять в „Звездный дождь“ не можем и смысла в этом нет, так как у нас нет образовательной нормотипичной среды. Мы готовы обучать педагогов работе с детьми с аутизмом, чтобы инклюзия не была „мебельной“, а стала именно включенной, когда все дети принимают участие в учебном процессе», — рассказала Елена Жернова.

Директор фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров назвал АНО «Звездный дождь» одной из передовых организаций в Челябинской области. Он выразил надежду, что она станет обучающей площадкой не только для НКО, но и для специалистов государственных учреждений.

«Такие организации должны быть в каждом муниципальном образовании Челябинской области. Как минимум в каждом районе. Чтобы родителям детей с аутизмом не приходилось уезжать из родного города, а получать помощь дома», — отметил Михаил Комиссаров.

В Челябинской области начали применять диагностический комплекс ADOS-2 для выявления черт аутизма у детей с 12 месяцев. Дорогостоящую технологию уже используют в АНО «Звездный дождь». Организация планирует в течение года распространить этот опыт еще на четыре государственных центра.