В Челябинской области ищут 40 млн рублей на ремонт разрушающейся школы

Вся надежда —на вхождение в госпрограмму

В Троицком районе готовятся приступить к ремонту школы в поселке Родники, где из-за ветхости здания начали проваливаться полы и падать потолки. Однако из требуемых 50 млн рублей в местном бюджете пока смогли найти только 10 млн, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По информации муниципалитета, в настоящее время готовится конкурс для определения подрядчика, который займется ремонтом кровли Родниковской СОШ. На эти цели направлено 10,2 млн рублей. Но это лишь часть работ, которые требуются провести в здании, построенном почти 60 лет назад и все эти годы не знавшем ремонта. Внутри и снаружи строения требуется заменить электрооборудование, а также смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию. Соответствующий проект сейчас проходит государственную экспертизу. Но самая серьезная статья расходов — капитальный ремонт внутри и снаружи с заметной систем отопления и вентиляции.

На ремонт фасада, фундаментов, частичную замену стен, перегородок, ремонт лестниц, крылец, дверей и полов требуется до 40 млн рублей. Сейчас власти занимаются разработкой проектно-сметной документации, но источник финансирования будущих работ до сих пор не определен.

«Изыскиваются возможности вхождения в госпрограмму для получения финансовых средств на осуществление полного ремонта школы в поселке Родники», — прокомментировали в муниципалитете.

Несмотря на ветхое состояние, школа действующая: там учатся 226 детей, в том числе из близлежащих поселков Тогузак, Красный Октябрь, Полесье и Лагерный. Решение проблем школы взяла на контроль депутат Госдумы Яна Лантратова.