В Челябинской области инвалидам выдали сертификаты на общую сумму 50 млн рублей

Документ позволяет самостоятельно выбирать и покупать технические средства реабилитации

Год назад инвалидам в Челябинской области начали выдавать электронные сертификаты на покупку технических средств реабилитации (ТСР). В общей сложности ФСС региона уже выделил на это больше 50 млн рублей. Как получить сертификат и в чем его преимущества, в пятницу, 23 сентября, рассказали челябинские эксперты.

«Электронный сертификат позволяет зарезервировать за человеком определенную сумму, которую он в течение года может потратить на покупку ортопедической обуви, слухового аппарата, инвалидного кресла или другого средства реабилитации. При этом человек сам выбирает производителя и сам оплачивает покупку»,

— говорит заместитель начальника отдела социальных программ Челябинского регионального отделения ФСС РФ Елена Лоскутникова.

Раньше товары для инвалидов закупали чиновники. А так как большая часть закупок шла по госконтракту, определяющей была цена изделия, а не качество. Были случаи, когда люди получали изделие, но пользовались другим — купленным на личные деньги. Теперь такие истории уходят в прошлое. Каталог содержит почти две сотни товаров, и в него постоянно добавляются новые ТСР.

Для получения сертификата нужно подать заявление в ФСС и сообщить в ведомство номер банковской карты «Мир», на которой будут числиться деньги. Номинал сертификата у каждого свой, его рассчитывает Фонд социального страхования.

«При проверке баланса карты сумму сертификата не видно. Потратить деньги на личные нужды тоже нельзя. Деньги можно увидеть и списать только в тех магазинах, которые принимают участие в госпрограмме»,

— поясняет Елена Лоскутникова.

Если изделие стоит дороже сертификата, то инвалиду придется доплатить за покупку из собственного кармана. Если изделие дешевле сертификата, сдача останется на следующую покупку.

«Это очень удобно. Я надеюсь, что в будущем у нас появятся сертификаты на покупку протезов. Пока протезы не входят в перечень ТСР, которые можно выбрать и купить самостоятельно»,

— говорит челябинский спортсмен, участник Паралимпийских игр в Лондоне Алексей Котлов.

Местные производители ТСР также смотрят в будущее с оптимизмом.

«Лет 8—10 назад, когда в России отменили лицензирование ТСР, на рынок хлынул большой поток ортопедической обуви из-за границы. Она была некачественной, из искусственной кожи и пахла. Но так как стоила она дешево, поставщики такой обуви выигрывали госконтракты — и эту обувь выдавали инвалидам. Сейчас челябинцы могут выбирать обувь сами, а мы — работать над ее качеством»,

— говорит учредитель челябинского предприятия по производству ортопедических изделий «Орто-Мед» Владимир Крохалев.

Крохалев надеется, что в ближайшее время в каталог ТСР, на которые можно тратить деньги сертификата, будут внесены туторы и ортопедические аппараты.

Подать заявку на сертификат можно через портал «Госуслуги» и МФЦ. Срок оформления — от 5 до 15 дней.