В Челябинской области инвалиды оформили более 5 тысяч электронных сертификатов

И приобрели по ним больше 100 тысяч изделий для реабилитации

В 2022 году южноуральцы с ограниченными возможностями здоровья оформили 5193 электронных сертификата, с помощью которых приобрели 102 999 технических средств реабилитации на общую сумму более 64 млн рублей. Об этом в среду, 25 января, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Челябинской области.

«Электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы»,

— отмечают в пресс-службе.

Расчеты производятся через карту МИР.

С актуальным перечнем технических средств реабилитации и ценами на изделия можно ознакомиться по этой ссылке.

Как получить сертификат и в чем его преимущества, ранее рассказали челябинские эксперты.