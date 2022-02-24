В Челябинской области инвалиды и пенсионеры получат выплату на газификацию частных домов

Соответствующий законопроект принят депутатами регионального ЗСО

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера расширен список жителей, имеющих право на компенсацию из бюджета расходов на установку внутридомового газового оборудования. Законопроект одобрен депутатами ЗСО на плановом заседании, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Как доложила депутатам министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, действующий список льготников дополнится двумя категориями. Право на компенсацию предоставляется инвалидам первой и второй группы, владеющим жильем и с доходом не более двукратного прожиточного минимума. Кроме того, на бюджетную помощь могут рассчитывать совместно проживающие пенсионеры, достигшие возраста 65 лет и также владеющие жильем, которое хотят газифицировать.

«Планируется, что за счет расширения право на компенсацию приобретут дополнительно 4,5 тысячи жителей области. На 2022 год на компенсации запланировано в бюджете 109,9 миллиона рублей. В первой половине года все категории будем финансировать из этой суммы, затем проанализируем ситуацию на предмет необходимости дополнительного финансирования», — объяснила депутатам ЗСО Ирина Буторина.

Напомним, ранее помощь в покупке и установке газового оборудования была доступна для одиноких пенсионеров, малообеспеченных многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.