«Выплату устанавливают после того, как человеку присвоена инвалидность. Наши сотрудники видят нового человека в Федеральном реестре инвалидов и сами назначают ему ежемесячную денежную выплату в соответствии с группой инвалидности. Первоначально выплата назначается с полным предоставлением набора социальных услуг», — рассказывают в пресс-службе.Выплату назначают со дня признания инвалидом или ребенком-инвалидом. Процедура занимает 10 рабочих дней с момента поступления в ПФР сведений о признании гражданина инвалидом. Уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты направляется в личный кабинет на сайте ПФР, на единый портал госуслуг, на указанный адрес электронной почты или по «Почте России».
Получатель выплаты подает заявление только о способе доставки денег. Это можно сделать на портале госуслуг и через личный кабинет на сайте ПФР. Если до этого человек уже получал выплаты по линии ПФР, даже такое заявление подавать не нужно.