В Челябинской области инвалидам назначают выплаты без заявлений

Пенсионный фонд следит за реестром таких людей и оперативно оформляет пособия

Пенсионный фонд одним из первых начал назначать выплаты проактивно, то есть без заявления получателей. В 2022 году сотрудники ведомства оформили таким образом ежемесячную денежную выплату 8153 инвалидам. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Челябинской области.

«Выплату устанавливают после того, как человеку присвоена инвалидность. Наши сотрудники видят нового человека в Федеральном реестре инвалидов и сами назначают ему ежемесячную денежную выплату в соответствии с группой инвалидности. Первоначально выплата назначается с полным предоставлением набора социальных услуг», — рассказывают в пресс-службе.

Выплату назначают со дня признания инвалидом или ребенком-инвалидом. Процедура занимает 10 рабочих дней с момента поступления в ПФР сведений о признании гражданина инвалидом. Уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты направляется в личный кабинет на сайте ПФР, на единый портал госуслуг, на указанный адрес электронной почты или по «Почте России».

Получатель выплаты подает заявление только о способе доставки денег. Это можно сделать на портале госуслуг и через личный кабинет на сайте ПФР. Если до этого человек уже получал выплаты по линии ПФР, даже такое заявление подавать не нужно.