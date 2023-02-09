В Челябинской области инспекторы ДПС помогли семье выбраться из горящего дома

В жилище находились три человека

В Южноуральске сотрудники ДПС заметили языки пламени над крышей одного из частных домов по улице Северной. Прибыв на место, полицейские увидели, что горит баня и огонь перекинулся на дом. В этот момент в жилище находились семейная пара и пожилая женщина, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инспекторы разбудили хозяев стуком в дверь и окна, затем проникли в помещение. Они помогли жильцам взять необходимые вещи и документы, а затем выйти на улицу.

«Прибывшими сотрудниками МЧС пожар был потушен. Благодаря своевременному реагированию инспекторов ДПС, правильной оценке ситуации и неравнодушию удалось избежать трагических последствий. У пострадавших сгорели баня и веранда, большую часть постройки удалось отстоять от огня», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Спасенная семья поблагодарила полицейских. За проявленные профессионализм и грамотные действия начальником ГУ МВД России по Челябинской области Михаилом Скоковым принято решение поощрить стершего лейтенанта полиции Александра Шелехова и лейтенанта полиции Егора Дорошенко, которые пришли на помощь погорельцам.