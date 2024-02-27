В Челябинской области идет вакцинация против пневмококка

Прививка защищает от воспаления легких, менингита и сепсиса

Жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от пневмококковой инфекции. Вакцинация защищает детей и взрослых от таких осложнений, как пневмония, менингит, сеспис, которые могут привести к смерти, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«До активного внедрения антибактериальных препаратов и массовой вакцинации пневмоккоковая инфекция считалась смертельной. Каждый год она уносила жизни свыше 1,5 миллиона человек. Вакцинация позволяет предотвратить заражение либо, если оно уже произошло, облегчить заболевание и снизить риск осложнений», — говорит заведующая эпидемиологическим отделом ГБ № 2 Миасса Татьяна Коренкова.

Медики говорят, что от инфекции прежде всего следует защититься людям с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, например с астмой.

Кстати, этой зимой на Южном Урале зафиксирован один случай гриппа с летальным исходом.

Также с начала 2024 года на Южном Урале зафиксировано 46 случаев кори.

