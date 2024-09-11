Челябинская область готовится к приему туристов из Китая

Для гостей определят интересные для путешествий маршруты

В Челябинской области ведется работа по подготовке к приему туристов из Китайской Народной Республики. Для иностранцев подберут варианты интересных маршрутов для путешествий по региону, сообщили в пресс-службе АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области».

Работу по определению готовности региона к приему туристов из Китая проводят по поручению губернатора Алексея Текслера. На этой неделе пройдет пленарная сессия, в которой примут участие представители региональных органов власти, бизнеса сферы туризма и эксперты со всей России.

Свое участие подтвердили заместитель министра экономического развития Забайкальского края Юлия Иванова и эксперт медицинского туризма Ирина Салеева из Санкт-Петербурга.

«В рамках планарной сессии участники обсудят опыт других регионов России в привлечении туристов из Китая, готовность регионального бизнеса и туристской инфраструктуры к приему иностранных туристов, а также предложат варианты туристических маршрутов по региону, которые могут быть интересны китайским туристам», — отметили в пресс-службе.