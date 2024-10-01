В Челябинской области идет осенний призыв

﻿Призывники будут служить год, на СВО их не привлекут — Генштаб

С 1 октября в Челябинской области, как и в целом по стране, началась призывная кампания. В регионе и муниципальных образованиях созданы призывные комиссии. Кампания продлится до 31 декабря 2024 года. Повестку получат граждане 1994—2006 года рождения, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Студент одного из челябинских вузов, который отправляется на срочную службу этой осенью, рассказал ИА «Первое областное», чем он сейчас занят.

«Мы проходим медицинское обследование, после которого присваивают категорию здоровья и определят дату отправки», — прокомментировал призывник.

Повестки призывникам по-прежнему приходят в бумажном виде. Срок службы не изменился, составляет 12 месяцев. Отправки со сборных пунктов запланированы с 15 октября. Все призывники будут направлены на сборные пункты на территории Российской Федерации и для участия в специальной военной операции привлекаться не будут.

«Особенность предстоящей призывной кампании — это возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Подать жалобу теперь можно в электронном виде с помощью портала госуслуг, МФЦ, в письменной форме при личном приеме», — сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации.