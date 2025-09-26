В Челябинской области продолжается капремонт ключевой региональной трассы

В 2025 году строители сдадут участок протяженностью около семи километров

В Челябинской области продолжается капитальный ремонт автодороги регионального значения Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

Контракт рассчитан на 2024—2026 годы. В нормативное состояние приведут 14,1 километра покрытия. В 2024 году уже введен в эксплуатацию первый участок длиной 1,5 километра. В 2025-м планируется обновить еще 6,9 километра.

Сейчас подрядчик ведет укладку верхнего слоя, а также готовит щебеночное основание с пропиткой и расклинцовкой для нижнего слоя асфальтобетона.

Участок отличается сложным рельефом со множеством подъемов и спусков. В ходе работ полностью восстанавливают земляное полотно и дорожную одежду. Для защиты от водной эрозии предусмотрено укрепление кюветов монолитным бетоном, что предотвратит размывы и продлит срок службы дороги.

Проектом также запланированы: установка 1,4 километра барьерного ограждения, 112 дорожных знаков, 242 сигнальных столбика и нанесение новой разметки.

После завершения работ трасса станет безопаснее и комфортнее: сократится время в пути, улучшится доступность населенных пунктов и межрегиональные связи.