В Челябинской области грянут морозы на предпоследней неделе января

Особенно холодно будет в середине недели

В Челябинской области неделя с 20 по 26 января выдастся морозной: температура воздуха в отдельные дни будет опускаться ниже −15 градусов. Также синоптики обещают небольшой снег. Рассказываем о погоде подробнее.

«В воскресенье, 19 января, территория уральских регионов оказалась под влиянием циклона, который смягчил погоду. Но уже во вторник, 21 января, порция арктического холодного воздуха ворвется в тыл этому циклону, температура резко снизится», — рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

Сегодня в Челябинске еще аномально тепло: градусники покажут около −2 градусов. Во вторник утром ожидается снегопад, днем температура уже начнет опускаться и к вечеру упадет до −16 градусов. В среду и четверг синоптики также обещают около −16…−17 градусов, в пятницу и выходные будет около −10…−11 градусов. В отдельные дни возможен небольшой снег.

На юге области — аналогично, вот только ближе к выходным температура, предварительно, сохранится в пределах −13…−15 градусов.

В горных районах в середине недели температура упадет до −20 градусов, а уже в пятницу может подняться до −7.

Синоптики напоминают, что долгосрочный прогноз на неделю — предварительный. Поэтому следите за ежедневными подробными прогнозами на нашем сайте.