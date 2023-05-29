В Челябинской области грузовики не смогут проехать по трем трассам из‑за жары

Движение для большегрузов ограничено до вечера

Аномальная жара в Челябинской области вынуждает дорожников вводить ограничения в движении грузовиков. Как сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», в понедельник, 29 мая, грузовики не смогут проехать по трем участкам трасс нашего региона. Время ограничения — с 12:00 до 20:00 по местному времени.

Ожидается, что сегодня столбик термометра поднимется выше +32 градусов по Цельсию. Транспортным средствам, которые перевозят тяжеловесные грузы, ограничили движение на следующих участках:

— М-5 «Урал» подъезд к Екатеринбургу (с 11-го по 130-й километр);

— А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном (с 16-го по 146-й километр);

— автодорога Р-254 «Иртыш» (с 12-го по 465-й километр).

Аналогичный временный запрет введен в соседней Курганской области. Там для большегрузов закрыли 90-километровый участок до Тюмени и часть трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган (с 125-го по 356-й километр).