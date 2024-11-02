В Челябинской области готовятся к зимней спартакиаде «Уральская метелица»

В районе, где пройдут соревнования, выбирают их талисман

Основной площадкой зимних игр «Уральская метелица — 2025» станет Сосновский район Челябинской области. Там сейчас выбирают талисман спартакиады.

Площадкой для сбора мнений жителей района стало сообщество в сети «ВКонтакте» газеты «Сосновская нива». В опросе предложили три варианта: Еж, Пингвин и Заяц.

Пингвин-лыжник и Ежик-футболист в разное время были талисманами сельских игр, которые принимал Сосновский район. Зайца-лыжника создали с помощью нейросети you.com.

Результаты опроса будут известны 8 ноября 2024 года.

Спартакиада «Уральская метелица» проводится в Челябинской области с 2004 года. Прошлые зимние игры приняли 22 команды сельских районов и около 1600 участников.