В Челябинской области готовят законодательную инициативу о запрете шапито

Идею поддержали профильные министерства

В Челябинской области могут запретить передвижные цирки. Законодательная инициатива защитников животных находится на стадии формирования. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» лично сообщили президент фонда «Спаси меня» Карен Даллакян и исполнительный директор фонда Екатерина Карпенко.

Законодательно сегодня можно запрещать работу передвижных цирков в регионах, отмечает Карен Даллакян. Пример — шапито в Коркино, которое закрыли из-за ненадлежащего содержания животных. Еще одна история произошла в Копейске, где в клетках замерзали львицы. Хозяина животных тогда оштрафовали. Но больше всего Карена Даллакяна сейчас беспокоит шапито у Торгового центра:

«Цирк находится на парковке, клетки животных стоят на холодном асфальте. Ни одно дорожное покрытие не может быть подстилкой для тигров, для медведей. А в жару тигры лежат и томятся на асфальте. Или представьте: зима, мороз, внутри шатра — азиатский слон. А в шатре +16 градусов. И никто не проверяет его состояние ночью, когда на улице −40 и не работают тепловые пушки».

Реализовать подобное общественности хочется как можно быстрее, пока в городе не произошло несчастных случаев, связанных с такими передвижными шатрами: в России есть случаи нападения животных в подобных заведениях, рухнувших трибун со зрителями из-за некачественного обслуживания цирка.

«Люди клюют на такие цирки, на рекламу. Они не понимают, что там животные умирают, многие из них больны психически. Я как ветеринар очень часто бываю за кулисами и вижу их состояние. У людей улыбка от представлений — да, красивая картинка. Но что за кулисами творится — об этом все молчат», — рассказал корреспонденту Карен Даллакян.

Предложение о запрете шапито на круглом столе уже поддержали Минкульт, Россельхознадзор, управление ветеринарии и Минэкологии.

Также защитники животных планируют заняться выставками животных и частными контактными зоопарками, потому что жалобы на них от населения есть.