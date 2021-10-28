В Челябинской области готовят закон об индексации доходов граждан

Он защитит семьи от роста цен

Власти Челябинской области хотят законодательно закрепить индексацию доходов населения. Такое заявление в четверг, 27 октября, сделал губернатор Алексей Текслер. Предложение прозвучало во время встречи с председателем Федерации профсоюзов Челябинской области Олегом Екимовым, сообщает пресс-служба правительства области.

На совещании обсуждались вопросы развития социального партнерства в регионе.

Алексей Текслер охарактеризовал ситуацию в реальном секторе экономики как неплохую. По ряду показателей Южный Урал опережает средние показатели по стране. Индекс промышленного производства в январе-августе составил 111%. А по занятости населения регион вышел на допандемийный уровень.

В октябре 2021 года в области была проиндексирована зарплата работникам бюджетной сферы на 5,2% — за последние пять лет это самая крупная индексация в бюджетной сфере.

Также все крупнейшие предприятия в рамках трехстороннего соглашения (в нем есть пункт об индексации не ниже уровня потребительских цен) проиндексировали заработные платы работникам. По мнению губернатора, важно, чтобы это делали также те компании, которые не входят в объединение работодателей СПП Челябинской области.

«Это задача общая. Считаю, что важно закрепить законодательно расширение сферы действия регионального трехстороннего соглашения на всех работодателей в регионе, чтобы повысить уровень доходов людей. Мы обсуждаем это с депутатами. Считаю, что необходимо выходить с законодательной инициативой», — заявил Алексей Текслер.

Главам муниципалитетов до конца этого года поручено заключить территориальные трехсторонние соглашения и создать территориальные объединения работодателей.