В Челябинской области готовят реестр потенциально опасных для детей мест

Народный фронт объявил о составлении нового списка

В Челябинской области активисты Народного фронта решили составить список потенциально опасных для детей мест. Данные об открытых колодцах, заброшках, недостроях общественники обещают передать в соответствующие ведомства, сообщили в пресс-службе Народного фронта. Парадокс лишь в том, что такой список уже есть в каждом муниципалитете. Подробнее — в материале.

В понедельник, 24 апреля, общественники регионального Народного фронта объявили о сборе информации на опасные для детей места. До 1 мая жители области могут отправить данные с фотографиями и адресами открытых колодцев и привлекательных для игр заброшек на почту фронта. Составить такой реестр активистов побудили последние события.

«Тему детской НЕбезопасности мы поднимаем вновь после череды происшествий, в которых малышам чудом удалось выжить. Так, в Кусе в открытый колодец упала пятилетняя девочка. По счастливой случайности, он не был наполнен водой. Но ребенок получил множество ушибов», — пояснили в Народном фронте.

Здесь также напомнили о недавнем случае в Миассе, когда 10-летний мальчик сорвался с крыши заброшенного шестиметрового недостроя. Ребенок получил травмы.

«Составим список, проведем мониторинг и обратимся в соответствующие ведомства», — сообщили в организации о целях сбора информации.

Но ранее первый заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила, что в Челябинской области муниципалитетам дано поручение создать реестр объектов, опасных для детей.

«Также поручено следить за колодцами, особенно на территории школ и других образовательных учреждений. Прошу подключиться педагогов, воспитателей, наставников: ребята в большинстве своем прислушиваются к вам, и сейчас самое время напомнить им о правилах безопасности», — написала в телеграм-канале Ирина Гехт.

Также первый заместитель губернатора напомнила: игры подростков могут быть опасны, как и безалаберность взрослых. Перед майскими праздниками и предстоящими летними каникулами Ирина Гехт попросила жителей региона проявить бдительность и внимание к детям.